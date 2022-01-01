Як відмити та начистити до блиску ложки та виделки: легкий та економний спосіб

Так, чисті прибори важливий елемент кожного прийому їжі, особливо святкового. Тому експерти поділились способом, який допоможе відполірувати столове приладдя до блиску.

Для чищення знадобляться:

каструля або старе деко;

харчова сода;

ганчірки з мікрофібри;

рукавички.

Інструкція:

Спочатку покладіть столові прибори в каструлю або деко та посипте їх содою, поки не покриєте рівномірно. Далі налийте в каструлю окріп так, щоб ложки та виделки повністю занурились у воду.

Як відполірувати ложки та виделки в домашніх умовах (фото: 5minutecrafts)

Зачекайте кілька хвилин та витягніть їх і ретельно витріть ганчіркою з мікрофібри.

Мікрофіброю також відполіруйте ложки та виделки круговими рухами. Однак, якщо столове приладдя сильно пошкоджене, то повторіть процес очищення стільки разів, скільки потрібно.

Також можна додати сіль, мило чи лимонний сік.

Як відполірувати ложки та виделки в домашніх умовах (фото: 5minutecrafts)