Скасування переведення годинників: Раді рекомендують остаточно схвалити закон
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді остаточно скасувати переведення годинників у нашій країні. Парламенту рекомендують схвалити у другому читанні відповідний законопроект №4201 про обчислення часу в Україні.
У закон додали визначення "сезонного переходу часу".
Документ визначає, що на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території, і не здійснюється сезонний перехід часу; київський час застосовується для всіх правовідносин, що виникають на території України.
"Закон набуде чинності із дня, наступного за днем його опублікування, і Кабінет міністрів протягом двох місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із законом, а також у 2022 році поінформувати Верховну раду про стан його виконання", - сказано у повідомленні.
При цьому автори законопроекту наполягають, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого у третій часовий пояс в шкалі Всесвітнього координованого часу.
У Раді звертають увагу, що для виконання даної умови необхідно, щоб законопроект набув чинності до останньої неділі березня.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду законопроекту в другому читанні прийняти його в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за основу відповідний закон Рада ухвалила на початку березня.
Як писало РБК-Україна, зараз робота Верховної ради заблокована через розгляд правок до земельної реформи. Тому парламентарі можуть розглядати інші законопроекти лише на позачергових засіданнях.
Хоча на початку тижня парламент планував остаточно скасувати переведення годинників уже на цьому тижні