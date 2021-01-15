Скасування червоних дипломів: в МОН розповіли, що видаватимуть відмінникам

Випускники вишу (фото: pixabay.com)

В Україні відмовилися від червоних дипломів для випускників навчальних закладів, які закінчили навчання з відзнакою. Наказ Міністерства науки і освіти України №1571 про таку новацію для вишів набув чинності від січня 2021 року.

При цьому вищі навчальні заклади мають право видавати випускникам дипломи з особливими відмітками про їх успішність. Про це 15 січня передали в прес-службі МОН України.

У відомстві зазначили, що українські виші мають широку академічну автономію і за рішенням вчених рад самі можуть вносити до додатка диплома європейського зразка "відомості про відмінні навчальні досягнення випускника".

У МОН розповіли, що вимоги до присудження нагороди університети також визначають самостійно.

Крім того, наказ "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки", можуть внести зміни. Так, зараз Мін'юст проводить правову експертизу документа, і після обробки він може бути скоректований.

У прес-службі МОН вказали, що відомством були розроблені форми документів про вищу освіту та наукові ступені, що відповідають закону України "Про вищу освіту" та постанові уряду:

форма диплома молодшого бакалавра;

форма диплома бакалавра;

форма диплома магістра;

форма диплома доктора філософії;

форма диплома доктора мистецтва;

форма диплома доктора наук;

форма додатка до диплома європейського зразка.

Раніше ми писали про те, що з січня 2021 року в українських школах ввели нові правила, і навчальні заклади перейшли на новий санітарний регламент.