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В Україні відмовилися від червоних дипломів: які нововведення чекають випускників

Четвер 14 січня 2021 20:51
В Україні відмовилися від червоних дипломів: які нововведення чекають випускників
В Україні скасували червоні дипломи (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні випускники учбових закладів більше не зможуть отримати дипломи про вищу освіту з відзнакою, відомі як "червоні дипломи".

Відповідний наказ №1571 від 29 грудня 2020-го був підписаний керівником Міністерства освіти науки і України Сергієм Шкарлетом і набрав чинності з січня 2021 року.

Як йдеться в документі "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки", тепер при закінченні вишу випускникам будуть видаватися дипломи без можливості отримати нагороду.

Попередній наказ МОН України, що встановлював форми документів про вищу освіту та наукові ступені, вже втратив чинність.

Таким чином, останні "червоні дипломи" українські випускники вищих навчальних закладів отримали у 2020 році.

Крім того, у Міносвіти затвердили форми додатка до диплома європейського зразка та зразок академічної довідки.

Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах молодшого спеціаліста та спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" буде вказуватися освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково вказуватися рік надходження та повна назва навчального закладу, в яку студент поступив на початку навчання в Україні.

В Україні відмовилися від червоних дипломів: які нововведення чекають випускниківВ Україні відмовилися від червоних дипломів: які нововведення чекають випускниківВ Україні відмовилися від червоних дипломів: які нововведення чекають випускників

Випускникам навчальних закладів в Україні будуть видавати нові дипломи (фото: mon.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що з січня 2021 року в українських школах ввели нові правила, і навчальні заклади перейшли на новий санітарний регламент.

Нагадаємо також, що українські школи перейдуть на електронні щоденники та журнали.

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