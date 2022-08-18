Свято 18 серпня: що заборонено в переддень Спаса, а що зробити треба обов'язково

18 серпня День ангела святкують: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.

Що треба зробити в цей день

Колись 18 серпня збирали і молотили перший ячмінь, і випікали з нього хліб.

Вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.

На Євстигнія колись їли сиру цибулю. В народі вірили, що це принесе міцне здоров'я і енергію. Якщо цибуля занадто гірка, то її запивали квасом або компотом.

Треба навести лад в домі і дворі, підготуватися до Спаса. Адже 19 серпня працювати не можна. В цей день варто зібрати кошик для освячення з яблуками, грушами, сливами, виноградом, городиною, колосками, барвінком тощо.

Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.

Приготуйтеся святкувати Яблучний Спас (фото: 0512.com.ua)

Прикмети цього дня

Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень.

Грім з ранку віщує дуже спекотну погоду.

Багато дощових хробаків вилізло - чекай скоро дощу.

Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.

Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 18 серпня