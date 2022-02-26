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Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: фото інструкція

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Субота 26 лютого 2022 05:47
Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: фото інструкція Техніка ЗСУ в рази краща (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Час від часу у мережі користувачі, обговорюючи фото чи відео військової техніки, не можуть зрозуміти - вона українська чи окупантська.

Просту інструкцію того, як відрізнити українську техніку від російської, опублікували у офіційному телеграм-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Отож.

Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.

Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.

Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: фото інструкція

Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • косу лінію на кузові - на Херсон
  • мітка Z на кузові - наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ
  • трикутник - для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ
  • коло - для мобільного резерву.

Що робити якщо побачили окупаційну техніку

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Маєте бажання та можливість - знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами. Зокрема, можна зробити коктейль "Молотова" власними силами.

І пам'ятайте. В жодному разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Це ніяк не допоможе нашим захисникам, а от ворог може скористатися цим контентом для знищення вас, вашого будинку, наших міст та України.

Додамо також, що наші військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога.

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