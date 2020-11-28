Як відрізнити симптоми інфаркту від панічної атаки: медики дали поради

Медики розповіли про симптоми інфаркту і панічної атаки (колаж РБК-Україна)

Інфаркт і панічна атака мають схожі симптоми, проте призводять до дуже різних результатів. Якщо при нападі паніки тільки може здаватися, що ви задихаєтеся, але серцевий напад дійсно небезпечний для життя.

Британські медики з Національної служби охорони здоров'я дали поради, як розпізнати ці ознаки та що слід робити, передає Express.

Як пояснили фахівці, інфаркт трапляється, коли кровопостачання серцевого м'яза "раптово переривається". Коли це відбувається, м'яз може "почати вмирати".

Симптоми серцевого нападу можуть бути різними. Наприклад, у людини, яка страждає непереборним відчуттям неспокою - на кшталт панічної атаки - може бути інфаркт.

Фактично, чимало симптомів панічної атаки і серцевого нападу частково збігаються. Так, в обох випадках людина відчуває:

біль у грудях

нудоту

задишку

запаморочення.

Як же відрізнити ці два стани

Додаткові симптоми у людей, пов'язані з інфарктом, включають:

біль у грудях, що переходить від грудей до іншої частини тіла - в ліву руку, щелепу, шию, спину і живіт;

можна відчувати не тільки нудоту, але і фізичну блювоту

кашель або хрип, а також часту пітливість.

"Це загальний набір симптомів, який допомагає визначити, чи є у вас інфаркт", - пояснили фахівці.

Які особливі симптоми при панічній атаці

Люди, які страждають панічною атакою, можуть відчувати:

озноб і скачки температури

прискорене серцебиття

тремтіння кінцівок

відчуття задухи

почуття показування в тілі

сухість у роті

дзвін у вухах.

Що робити

Хоча панічні атаки можуть лякати, вони не вважаються небезпечними, зауважують медики.

Також фахівці рекомендують записатися на прийом до терапевта, якщо панічні атаки виникають регулярно.

Під час панічної атаки краще "за можливості залишатися на місці" і не боротися з відчуттям. Потрібно дихати повільно і глибоко, і тоді напад пройде.

Щоб запобігти подальші напади рекомендується регулярно виконувати фізичні вправи, щоб зменшити стрес і напруження.

Також може виявитися корисним читання книги про самодопомогу з когнітивно-поведінкової терапії (КПТ).

Раніше повідомлялося, що лікарі назвали новий симптом інфаркту і закликали звернути увагу на шкіру.

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