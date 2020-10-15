Лікарі назвали новий симптом інфаркту: зверніть увагу на шкіру

Лікарі назвали новий симптом серцевого нападу (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, який симптом на шкірі може говорити про проблеми з серцем

Інфаркт міокарда найчастіше розвивається дуже швидко і перші симптоми зазвичай не говорять про те, що проблеми пов'язані саме з серцем. Для того, щоб уникнути летального результату і сильних ускладнень, допомога медиків потрібна негайно. Інфаркт міокарда викликається нестачею крові в серце.

Чим довше серце відчуває брак крові в серце, тим сильніше воно може бути пошкоджено. Також серцевий напад може сигналізувати про розвиток ішемічної хвороби серця, при якій в артеріях накопичуються жирові відкладення. Вони обмежують кількість крові, яка надходить в серце. Як з'ясували фахівці Американської академії дерматологічній асоціації, проблеми з серцем можуть проявлятися у вигляді висипу на шкірі, пише видання Express.co.uk.

Вчені описали цей висип у вигляді маленьких червоних шишок. Їх легко можна сплутати з яким-небудь іншим захворюванням шкіри або скупченням бородавок. Насправді такі дрібні шишки викликані відкладеннями холестерину в крові. Високий рівень холестерину значно підвищує ризик розвитку серцевих захворювань, в тому числі й серцевих нападів.

Раптова поява дрібних шишок може виглядати як висип, бородавки або інфекційне захворювання контагіозним молюском. Така група воскових горбків може сигналізувати про те, що в організмі почався стрімкий ріст холестерину або діабет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали перші ознаки інфаркту міокарда у жінок.

А також розповідали про те, які продукти категорично не можна їсти сердечникам – можуть спровокувати напад.