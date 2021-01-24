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Як відрізнити пневмонію від застуди: найвірніший спосіб

Неділя 24 січня 2021 14:43
Як відрізнити пневмонію від застуди: найвірніший спосіб
Лікар розповів, як відрізнити пневмонію від застуди (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пневмонію відрізнити від сильної застуди буває дуже складно і симптоми цих захворювань схожі. Проте звичайна застуда може пройти й без спеціального лікування, а пневмонія може бути небезпечною для людини.

Доктор медицини, старший науковий радник асоціації легких Норман Едельман розповів, що пневмонія розвивається у людини тоді, коли захисні сили організму знижуються. Про це повідомляє Ivona з посиланням на дані видання Prevention.

Як зазначає фахівець, у пневмонії є сім основних ознак, що відрізняє це захворювання від інших простудних. Це:

  • Кашель
  • Задишка
  • Біль в грудях при кашлі або диханні
  • Збільшення виділень мокротиння зеленого, сірого або жовтого кольору
  • Висока температура тіла
  • Нудота
  • Блювання або діарея
  • Сильна втома

Норман Едельман пояснив, що під час застуди біль у горлі або нежить, а також кашель і жар, зазвичай проходять досить швидко. А от ці ж симптоми при пневмонії зазвичай тримаються набагато довше, і з кожним днем їх прояв стає сильнішим і серйознішим.

"Всі ми часом застуджуємося і кашляємо. Якщо ваш стан досить легкий, ви можете почекати тиждень, перш ніж звернутися до лікаря. Але якщо стає гірше, потрібно негайно звертатися в медустанову. Погіршення означає значне підвищення температури, сильні головні болі, а також сильний біль у грудях", - розповів лікар.

Він закликав людей не займатися самолікуванням і не чекати, коли серйозні симптоми зникнуть самі по собі, а звертатися до лікарів негайно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали нові симптоми коронавірусу та групи ризику.

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