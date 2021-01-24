Как отличить пневмонию от простуды: самый верный способ

Врач рассказал, как отличить пневмонию от простуды (Коллаж РБК-Украина)

Пневмонию отличить от сильной простуды бывает очень сложно и симптомы этих заболеваний похожи. Однако обычная простуда может пройти и без специального лечения, а пневмония может быть опасной для человека.

Доктор медицины, старший научный советник ассоциации легких Норман Эдельман рассказал, что пневмония развивается у человека тогда, когда защитные силы организма подавляются. Об этом сообщает Ivona со ссылкой на данные издания Prevention.

Как отмечает специалист, у пневмонии есть семь основных признаков, которые отличают это заболевание от других простудных. Это:

Кашель

Одышка

Боль в груди при кашле или дыхании

Увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета

Высокая температура тела

Тошнота

Рвота или диарея

Сильная усталость

Норман Эдельман объяснил, что во время простуды боль в горле или насморк, а также кашель и жар, обычно проходят довольно быстро. А вот эти же симптомы при пневмонии обычно держатся намного дольше, и с каждым днем их проявление становится сильнее и серьезнее.

"Все мы временами простужаемся и кашляем. Если ваше состояние достаточно легкое, вы можете подождать неделю, прежде чем обратиться к врачу. Но если становится хуже, нужно немедленно обращаться в медучреждение. Ухудшение означает значительное повышение температуры, сильные головные боли, а также сильную боль в груди", - рассказал врач.

Он призвал людей не заниматься самолечением и не ждать, когда серьезные симптомы исчезнут сами по себе, а обращаться к врачам незамедлительно.

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