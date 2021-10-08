Як не захворіти на грип та ГРВІ: названо дієві поради
Осінь - активна пора хвороб. Тому зараз навколо грипу, ГРВІ й COVID-19 існує безліч міфів. Аби не захворіти, потрібно дотримуватись простих, а головне ефективних порад.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України на сторінці у Facebook.
Яких порад потрібно дотримуватись
Так, аби не захворіти потрібно дотримуватись найдієвіших порад і профілактики, а саме:
- Необхідно частіше мити руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. Або ж використовуйте антисептики на основі спирту;
- Правильно носіть маску. Вона має повністю закривати рот і ніс;
- Тепло одягайтесь і тримайте ноги в теплі. Важливо, що перегрів так само небезпечний, як і переохолодження;
- Частіше провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання;
- Уникайте контактів із хворими, так само і самі - залишайтеся вдома, якщо вам зле. Тримайте дистанцію з іншими не менше 1,5 м.
- Вакцинуйтеся — це найефективніший метод профілактики захворювання та ускладнень;
- Харчуйтеся збалансовано, будьте фізично активними й повноцінно спіть;
- При перших ознаках респіраторного захворювання обов’язково звертайтеся до свого сімейного лікаря.
Основними симптомами грипу є:
- Підвищена температура тіла;
- Сльозотеча;
- Біль у горлі;
- Кашель;
- Нежить;
- Біль у м’язах.
Споконвіку використовуються народні засоби, що пом’якшують симптоми грипу та сприяють загальній підтримці організму, наприклад, пиття теплої рідини у вигляді чаю з лимоном або листя, гілочок, ягід малини, смородини.
Важливо враховувати, що тимчасове пом’якшення чи відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми та лікування - аж до постійної відсутності симптомів.
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