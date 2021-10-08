Як не захворіти на грип та ГРВІ: названо дієві поради

Як не захворіти грипом (колаж РБК-Україна)

Осінь - активна пора хвороб. Тому зараз навколо грипу, ГРВІ й COVID-19 існує безліч міфів. Аби не захворіти, потрібно дотримуватись простих, а головне ефективних порад.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України на сторінці у Facebook.