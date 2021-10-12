Як відрізнити застуду від коронавірусу: лікар назвав симптоми

У Великобританії за останні кілька тижнів сотні тисяч людей підхопили хворобу, яку вже назвали "найсильнішою застудою". Як виявилось, це не коронавірус, але симптоми дуже схожі.

За словами професора Азіма Маджида, спостерігається зростання простудних захворювань та інших респіраторних інфекцій по всій Великобританії. В порівнянні з попередньою зимою, коли показники були "дуже низькими" через соціальне дистанціювання та інші заходи інфекційного контролю для боротьби з COVID-19.

Які симптоми

Зокрема, симптоми застуди зазвичай включають закладеність або нежить, біль у горлі, головний біль, кашель і чхання, багато з яких також можуть виникати у людей з коронавірусом.

Своєю чергою професор Тім Спектор зазначив, що класична трійка симптомів COVID-19 – кашель, лихоманка й аносмія (втрата нюху) – зустрічаються все рідше в наші дні.

Він попередив, що також потрібно звертати увагу на такі речі, як біль в горлі, нежить і чхання.

Важливо, що сплеск вірусних інфекцій стався в міру того, як суспільство стало менше уваги приділяти носінню масок і соціальній дистанції.

Як вберегтися від коронавірусу

Щоб зупинити поширення COVID-19, потрібно дотримуватись: