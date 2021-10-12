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Як відрізнити застуду від коронавірусу: лікар назвав симптоми

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Вівторок 12 жовтня 2021 18:48
Як відрізнити застуду від коронавірусу: лікар назвав симптоми Як відрізнити коронавірус від застуди (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Великобританії за останні кілька тижнів сотні тисяч людей підхопили хворобу, яку вже назвали "найсильнішою застудою". Як виявилось, це не коронавірус, але симптоми дуже схожі.

Про це пише Mirror.

За словами професора Азіма Маджида, спостерігається зростання простудних захворювань та інших респіраторних інфекцій по всій Великобританії. В порівнянні з попередньою зимою, коли показники були "дуже низькими" через соціальне дистанціювання та інші заходи інфекційного контролю для боротьби з COVID-19.

Які симптоми

Зокрема, симптоми застуди зазвичай включають закладеність або нежить, біль у горлі, головний біль, кашель і чхання, багато з яких також можуть виникати у людей з коронавірусом.

Своєю чергою професор Тім Спектор зазначив, що класична трійка симптомів COVID-19 – кашель, лихоманка й аносмія (втрата нюху) – зустрічаються все рідше в наші дні.

Він попередив, що також потрібно звертати увагу на такі речі, як біль в горлі, нежить і чхання.

Важливо, що сплеск вірусних інфекцій стався в міру того, як суспільство стало менше уваги приділяти носінню масок і соціальній дистанції.

Як вберегтися від коронавірусу

Щоб зупинити поширення COVID-19, потрібно дотримуватись:

  • Дистанції від інших людей (принаймні 1 метр), навіть якщо вони не видаються хворими;
  • Одягати маску, перебуваючи між людьми, особливо коли ви в приміщенні;
  • Надавайте перевагу відкритим місцям і добре провітрюваним приміщенням;
  • Часто мити руки милом і водою та використовувати спиртовмісний антисептик для рук;
  • Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою;
  • Якщо погано почуваєтесь, залишайтеся вдома.

Раніше ми повідомляли, що щеплення від грипу та коронавірусу можна поєднувати, але щодо інтервалу є питання.

Також ми писали, що українців закликали позбуватися від домашніх лікарів-"антиваксів".

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