Як відрізнити натуральне копчення від "рідкого диму": найточніший спосіб

"Рідкий дим" - це хімічний розчин, який дуже часто використовують виробники, щоб здешевити виробництво м'яса і риби. Продукти просто опускають у розчин, а потім висушують. На виході ми отримуємо нібито копченості, але в коптильні вони не були.

Фахівці кажуть, що за допомогою такого розчину "коптять" до 90% продукції в Україні. Все б нічого, але ця "хімія" шкідлива - учені університету Джона Хопкінса заявили, що "рідкий дим" може провокувати рак, пише Espreso.tv

Якою повинна бути ковбаса натурального копчення

Що стосується копченої і варено-копченої ковбаси, то при натуральному копченні продукт має суху і глянсову поверхню оболонки, а аромат повинен бути тонким і глибоким.

А ось різкий запах буде свідченням того, що ковбасу довго вимочували в "рідкому димі".

Фахівці радять самостійно приготувати копчену ковбасу: начинити фаршем оболонку і закоптити на мангалі на трісках для копчення. Важливо міряти температуру в процесі - вона не повинна бути більше 80 градусів.

Крім того, не можна коптити в закритому приміщенні: в цьому випадку ковбаса буде вбирати отруйні викиди від тріски.

Як відрізнити рибу натурального копчення і копчену з допомогою "рідкого диму"

Для визначення "правильної" риби існує перевірений спосіб, що складається з 4 пунктів, пише Glavcom.ua. Зазначимо, що ці правила можна застосовувати і до м'ясних копченостей.

Маслянисті плями

Риба, яку закоптити димом, буде відливати олійною палітрою. Тобто, ви дивитеся на неї і бачите на шкірці ніби кольорові розводи: помаранчеві, сині, зелені. А ось риба, копчена на дров'яному димі, має чисту матову шкірку.

Важка

Якщо вимочити рибу в "рідкому димі", вона набере вологу і, відповідно, вагу. Якісна продукція повинна бути щільною і сухою. Якщо ви берете продукцію і вона у вас в руках дуже важка - це означає, що вона "хімічна".

Сильний копчений запах

Аромат у риби, обробленої "рідким димом", схожий на аромат звичайної копченої риби, але більш різкий, насичений, сильний. Тобто він приємний на відстані, а коли ви піднесете рибу до носа, то відчуєте, що запах дуже виражений. Риба, копчена на дровах, буде мати більш стриманий аромат.

М'яка

М'язові тканини риби від вимочування у хімічному розчині руйнуються, і риба перестає тримати форму - стає м'якою. Її важко розрізати на рівні шматочки навіть самим гострим ножем, адже вона просто розпадається, а найчастіше в середині взагалі виглядає як суміш кашоподібна. Справжня копчена риба, навіть гарячим способом, при розрізуванні тримається або розпадається на великі шматки, що тримають форму.

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