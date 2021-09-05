Як відрізнити якісне згущене молоко від фальсифікату: найнадійніші способи

Натуральне згущене молоко в своєму складі має містити всього два компоненти. Це молоко і цукор. Процес приготування правильного продукту досить трудомісткий і дорогий, що вкрай невигідно недобросовісним виробникам.
На що слід звернути увагу при покупці згущеного молока і як не купити шкідливий фальсифікат, пише Today.
Так, виробники часто роблять згущене молоко, розбавляючи сухе молоко і пальмову олію до консистенції згущеного молока. Адже так вище рентабельність. А щоб олія не надавала згущеному молоку сіруватого відтінку, її відбілюють, додаючи діоксид титану (його маркують як Е171).
Крім того в згущене молоко часто додають такі компоненти, як модифікований крохмаль, ароматизатори, підсолоджувачі, цукрозамінники, і навіть карбоксиметилцелюлозу.
Якщо ж побачите на упаковці E950 (підсолоджувач ацесульфам калію), ні в якому разі не давайте продукт маленьким дітям до семи років. Це небезпечно.
А темне згущене молоко, яке продають, як варене, насправді не варять. Його штучно загущують і підфарбовують. У підсумку виходить недорогий, але шкідливий продукт.
Справжнє згущене молоко продається тільки під назвами "Молоко згущене з цукром" або "Молоко незбиране згущене з цукром".
Якісний продукт не може продаватися під назвою "Сгущенка", "Згущене молоко", "Сгущеночка" і так далі.
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