Як відрізнити біль зростання від небезпечного: Комаровський дав важливі поради

Євген Комаровський розповів про болі зростання, які минають через деякий час, і вказав, як їх відрізнити від небезпечного болю. Відомий педіатр на своєму YouTube-каналі в передачі "Запитайте доктора Комаровського" нагадав напевно знайомий кожному термін - переростання хвороби.

Дуже актуальною ситуацією, яку практично завжди можна перерости, є випадок, коли у дитини регулярно болять ніжки, але іноді і ручки.

Доктор Комаровський описав, як це може виглядати. Коли дитина вкладається спати і опиняється під ковдрою, у неї виникає біль у ніжках.

Малюк говорить про це мамі, іноді активно плаче, і це відбувається систематично.

"Фіксую увагу - він не вигадує, це є насправді", - наголосив доктор Комаровський.

Доктор Євген Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Найчастіше це відбувається у віці від 3 до 5 і від 9 до 12 років, тобто в періоди інтенсивного росту.

Медицина намагається пояснити, з чим це пов'язано, й існує припущення, що ріст кісток випереджає зростання сухожиль, вони натягуються, і саме із цим пов'язан біль.

"Головне, в чому суть, цей біль виникає саме в стані спокою. Не тоді, коли він бігає, стрибає і втомлюється, а коли вкладається спати. І це принципово відрізняє біль зростання від іншого болю, небезпечного. Небезпечний біль як правило пов'язан із фізичним навантаженням, а тут ситуація інша", - розповів він.

Доктор Комаровський дав рекомендації, як діяти в подібних ситуаціях. Можна втішити, погладити, погріти дитину. В крайньому випадку, раз на тиждень можна давати їй знеболююче, наприклад Ібупрофен.

Якщо ж ситуація не може вами контролюватися, якщо кожного дня дитині хочеться давати ліки, то звичайно ж цю проблему потрібно обговорити з вашим лікарем, зазначив Комаровський.

Відео: YouTube / Доктор Комаровський

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський відповів на питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.