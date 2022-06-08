Відкрито кажуть про хабар: дівчина спитала чоловіків-українців, як ті опинилися у Польщі під час війни

Як українські чоловіки виїжджають до Польщі?

За словами Ірини, вона запитала у чоловіків про те, як їм вдалося виїхати і їх відповіді розділилися. Як виявилося, багатьом вдалося виїхати за допомогою хабарів на кордоні.

Перша категорія відкрито говорить про хабарі за перетин кордону. Дорого, але, можливо. Громадяни України тільки по документу. Громадяни, яких більше не чекають вдома. Як і митників, які не знають собі ціни.

Друга категорія стверджує, що допомагає ЗСУ "переганяти" машини з Польщі. Таких дуже багато, тому висновки робіть самі.

До третьої категорії належать чоловіки, які працювали в Польщі до війни, а тепер у них заробітки ще на 18 місяців. Тим часом частина їх сімей залишаються в Україні.

"Якщо раніше я вважала, що це справа кожного, то зараз я розумію, що я була неправа. Моя думка змінилася рівно в той момент, коли я побачила їх кількість. Всім хочеться жити: біжучим і захищаючим. Але шанси на життя у двох категорій занадто різні. Страшно всім. Хлопці продовжують воювати. А хтось продовжує тікати", - описала свої думки українка в Польщі.