Як відкрити консервну банку без відкривашки: допоможуть підручні засоби

Консервні банки складаються з тонкої металевої кришки, яку важко відкрити без відкривашки. Прості способи допоможуть легко впоратися з цією проблемою, якщо людина знаходиться далеко від дому.

Будь то тунець, підлива чи салат, консерви є основним продуктом у кожному списку покупок. Тому варто знати, як можна відкрити консервну банку за допомогою підручних засобів.

Як відкрити банку

Ложка

Необхідно взяти ложку і стиснути її в долоні. Натисніть на краї банки і зробіть швидкі рухи вперед і назад. Коли ви зробили отвір, не забудьте його збільшити, щоб відкрити банку.

Камінь

Цей спосіб займе більше часу і зусиль, але дозволяє відкрити банку практично де завгодно. Для цього консервну банку потрібно добре потерти круговими рухами об асфальт, великий камінь або бетонну підлогу. Тоді на кришці сточиться весь ободок. Акуратно стисніть банку збоку і зніміть верхню кришку.

Цілком ймовірно, що при цьому дії кришка не відкриється повністю. Ви можете видалити кришку за допомогою тканини, щоб не поранитись.

Ніж

Якщо у вас під рукою немає відкривашки, можна скористатися ножем. Це один з найбільш використовуваних методів.

Кінчик ножа потрібно поставити вертикально на кришку банки. Потім обережно потрібно постукати по кінчику кілька разів, щоб він повільно проткнув кришку. Коли буде невеликий отвір, можна підштовхнути ніж до себе. Далі потрібно різати по колу.

Плоска викрутка

Міцно тримаючи викрутку в руці, покладіть її на кришку банки поруч з обідком. Візьміть молоток вільною рукою і обережно постукуйте по викрутці, поки не проколете отвір у банці.

Переконайтеся, що всі інструменти, які ви використовуєте, щоб відкрити банку, є чистими.