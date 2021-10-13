На Буковині у "швидкій" помер іноземець, якого відмовились приймати дві лікарні

Чому пацієнта не приймали до лікарень

Так, 72-річний чоловік впав у діабетичну кому і родичі негайно викликали "швидку допомогу", яка повезла пацієнта до Сторожинецької лікарні. Однак, там сказали, що допомогти не можуть, адже заклад ковідний і реанімація заповнена.

Тому медики вирушили за 25 кілометрів до обласної лікарні. Але там через пандемію хворого скерували до іншого закладу. Чоловік, який знаходився у вкрай тяжкому стані дві години возили по лікарнях, помер дорогою до третьої клініки. Наразі в Обласному департаменті охорони здоров’я з'ясовують, хто винен у смерті пацієнта.

За словами директора Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва, чоловіка намагалися реанімувати, але нічого не допомогло.

"Наразі є такі загострення станів, що надати якісну медичну допомогу в автомобілі швидкої допомоги неможливо, треба це робити в умовах стаціонару. В стаціонар не прийняли. Аргумент — те, що наразі ця лікарня ковідна", — розповів він.