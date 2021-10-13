Чи потрібно викликати "швидку" при високому тиску: Комаровський дав чітку пораду

"Насправді ситуація, коли "швидка" не їде на тиск 190... Зараз важко визнати правоту, але це саме та ситуація, з якою потрібно звертатися до сімейного лікаря. Немає вже ніяких у 21 столітті таїнств в лікуванні гіпертонічної хвороби. Є - і в нашій країні теж - ефективні протоколи лікування, ліки... Більш того - вони часто входять в програму "Доступні ліки", тобто навіть безкоштовні. Просто, що дивно: люди не звертаються роками до лікаря, не обстежуються, не стежать за своїм здоров'ям", - сказав медик.

Сімейний лікар повинен призначити певну схему лікування:

Стандартна схема, що ви повинні приймати.

Лікар розповість вам, за якими правилами, коли вимірювати артеріальний тиск, як це все фіксувати.

"Ще, що він повинен сказати:" якщо, незважаючи на лікування, у вас тиск підніметься вище ось таких-то цифр, то ви повинні додатково прийняти ось ці ліки. А якщо буде неефективно, то ви повинні набрати мій номер телефону. Ось так це працює. І тільки так", - сказав Комаровський.

Якщо людина не зверталася до терапевта, а потім викликає медиків "швидкої" - це неправильно.

"Але якщо людина у свідомості і може кричати в трубку телефону, то до нього неї не поїде... Я вважаю, що якщо у людини хронічна хвороба, з якою вона не звертається до лікаря, а потім доводить себе до такого критичного стану і серед ночі вимагає, щоб до неї приїхала "швидка"... Остання зобов'язана їхати, допомагати, а потім виставляти їй рахунок", - зазначив Комаровський.