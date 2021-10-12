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У Дніпрі лікарі врятували тяжкохворого пацієнта з коронавірусом: недуга "переховувалась" під застудою

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Дніпро, Вівторок 12 жовтня 2021 14:48
У Дніпрі лікарі врятували тяжкохворого пацієнта з коронавірусом: недуга "переховувалась" під застудою У лікарні Мечникова врятували чоловіка з коронавірусом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарі врятували тяжкохворого пацієнта з коронавірусом. Зокрема, у 68-річного Володимира з Кривого Рогу хвороба "переховувалась" під симптомами застуди.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів головний лікар Сергій Риженко.

Як проявлялась хвороба

Медик розповів, що чоловік захворів гостро і швидко, тому і був доправлений у лікарню на машині швидкої допомоги. Важливо, що у пацієнта коронавірус проявлявся, як звичайна застуда.

"Його ковід переховувався під застудою. З болю в горлі виріс у пневмонію. Доправлений у Мечникова на швидкій. На моніторах тривожними сплесками пульсує його життя. Коли госпіталізували в Мечникова – дуже низька сатурація, тиск падав до мінімальних цифр. Ритм серця зруйнований", – каже лікар.

Також на третю добу пацієнта вдалося стабілізувати лікарю Володимирові Дубині. Медик виконав усі новітні підходи в лікуванні коронавірусних ускладнень. Тому відриваючи від лиця маску, чоловік, що мріє дочекатися онука.

Раніше ми повідомляли, що українців закликали позбуватися від домашніх лікарів-"антиваксів".

Також ми писали, що експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом.

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