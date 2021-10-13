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На Буковине в "скорой" умер иностранец, которого отказались принимать две больницы

Автор: Тетяна Самарук

В Черновицкой области в автомобиле скорой помощи умер 72-летний гражданин Италии. Мужчине в двух больницах отказали в госпитализации.

Об инциденте сообщает ТСН.

Почему пациента не принимали в больницы

Так, 72-летний мужчина впал в диабетическую кому и родственники немедленно вызвали "скорую помощь", которая повезла пациента к Сторожинецкой больницы. Однако, там сказали, что помочь не могут, ведь заведение ковідний и реанимация заполнена.

Поэтому медики отправились за 25 километров в областную больницу. Но там из-за пандемии больного направили в другое заведение. Мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии два часа возили по больницам, умер по дороге в третью клинику. Сейчас в областном департаменте здравоохранения выясняют, кто виноват в смерти пациента.

По словам директора Черновицкого Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, мужчину пытались реанимировать, но ничего не помогло.

"Сейчас есть такие обострения состояний, что предоставить качественную медицинскую помощь в автомобиле скорой помощи невозможно, надо это делать в условиях стационара. В стационар не приняли. Аргумент-то, что сейчас эта больница ковидная", — рассказал он.

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом, у которого недуг "скрывался" под простудой.

Также недавно мы писали, что Комаровский рассказал, нужно ли вызывать "скорую" при высоком давлении.

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