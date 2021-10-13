На Буковине в "скорой" умер иностранец, которого отказались принимать две больницы

Почему пациента не принимали в больницы

Так, 72-летний мужчина впал в диабетическую кому и родственники немедленно вызвали "скорую помощь", которая повезла пациента к Сторожинецкой больницы. Однако, там сказали, что помочь не могут, ведь заведение ковідний и реанимация заполнена.

Поэтому медики отправились за 25 километров в областную больницу. Но там из-за пандемии больного направили в другое заведение. Мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии два часа возили по больницам, умер по дороге в третью клинику. Сейчас в областном департаменте здравоохранения выясняют, кто виноват в смерти пациента.

По словам директора Черновицкого Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, мужчину пытались реанимировать, но ничего не помогло.

"Сейчас есть такие обострения состояний, что предоставить качественную медицинскую помощь в автомобиле скорой помощи невозможно, надо это делать в условиях стационара. В стационар не приняли. Аргумент-то, что сейчас эта больница ковидная", — рассказал он.