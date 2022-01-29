Як відмова від цукру на місяць позначиться на зовнішності і вплине на здоров'я

Навіть на настільки невеликий часовий відрізок скорочення або відмова від цукру дасть очевидні "плоди", які можна буде спостерігати у дзеркалі, дивлячись на своє зображення.

Так, виключення продуктів і напоїв з високим вмістом доданого цукру допоможе схуднути, знизить масу тіла. А більшого ефекту вдасться домогтися, якщо при цьому використовувати в раціоні продукти, багаті поживними речовинами, білками та клітковиною.

Обмеження цукру позитивно впливає на стан зубів, оскільки солодощі збільшують ризик розвитку карієсу і захворювань ясен у людей різного віку. Річ у тому, що бактерії в порожнині рота розщеплюють цукор, так утворюється кислота, яка пошкоджує поверхню зубів.

Звичайно ж, тут мова йде більше про довгострокову перспективу, і відмова від цукру всього на 30 днів особливо на здоров'я зубів не вплине, проте візуально наявна жовтизна стане зникати.

Як показує цілий ряд досліджень, надмірне споживання доданого цукру може підвищувати ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

За словами експертів, споживання продуктів і напоїв з високим вмістом доданого цукру підвищує артеріальний тиск, рівень тригліцеридів і "поганого холестерину", може провокувати виникнення серцево-судинних захворювань.

При цьому дієти, в яких обмежується споживання доданого цукру, значно знижують ризик розвитку ССЗ, рівень тригліцеридів і такого "поганого" холестерину.