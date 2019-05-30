Не отходите от ребенка: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский объяснил родителям, при каких условиях ребенка можно оставить в жилище без присмотра

Доктор Комаровский рассказал о том, с какого возраста и при каких обстоятельствах можно ребенка оставлять одного в квартире. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о самом опасном виде аллергии, ответил на вопрос мамы мальчика, возрастом 3,5 года, которая поссорилась с мужем из-за того, что отказалась оставлять ребенка на 10 минут одного в квартире.

Комаровский рассказал, когда ребенка можно оставить без присмотра (фото: summitkids.ca)

По словам педиатра возраст в данном вопросе - не самый главный критерий. Поскольку в течение 10 минут ребенок может себе навредить - залезть, разбить, уронить, поломать, упасть, засунуть, поскользнуться, проглотить, удариться и другое. Но при этом то же самое может случится с ребенком и за минуту и за 30 секунд.

Самый важный критерий - это то, насколько безопасен для ребенка дом. Пространство в квартире должно быть организовано так, чтобы минимизировать всевозможные неприятности, которые могут случиться с ребенком, оставленным на некоторое время без присмотра.

Комаровский рассказал, когда ребенка можно оставить без присмотра (фото: summitkids.ca)

"Если по дому разбросаны таблетки, открыты электрические розетки, свободный выход на балкон, в ванной комнате на полу концентрированный отбеливатель, на печке кипяток и т. д. - так дитя надо обнять и не выпускать, и не отпускать, и не отходить от него ни на минуточку", - заявил доктор Комаровский.

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Но если жилище обезопасено для нахождения там ребенка в одиночестве, то и в 3,5 года малыша можно на короткий срок оставить без присмотра.

Комаровский рассказал, когда ребенка можно оставить без присмотра (фото: summitkids.ca)

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