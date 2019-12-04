Батько Зеленської працює помічником нардепа: всі подробиці (фото)

Батько Олени Зеленської є помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Бондаренка, голови Комітету з питань екологічної політики і природокористування Верховної Ради. Так, Володимир Кияшко займається темою переробки промислових відходів в дорожнє покриття. Про це передали в русі Чесно.

Тато дружини президента Володимира Зеленського допомагає нардепу на громадських засадах.

За словами Бондаренка, Кияшко для нього - не батько першої леді, але спеціаліст з питань екології та забруднення навколишнього середовища.

Володимир Кияшко, батько Олени Зеленської (Фото: ТСН)

Нардеп додав, що Володимир Тимофійович фактично є його представником в Кривому Розі.

Політик познайомився з ним після позачергових виборів до Ради. Бондаренко каже, що Кияшко підійшов до нього і запропонував свою допомогу в якості помічника-консультанта. Депутат погодився.

Батько Зеленської займається питанням ліквідації в Україні промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди в шахтах, а також шламових відвалів на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших підприємствах. Зокрема, існує технологія переробки шламових відходів на дорожнє покриття.

"Його напрацювання будуть представлені у вигляді методики для подальшого використання, в тому числі і для держпідприємства "Укравтодор", - розповів Бондаренко.

Нардеп Олег Бондаренко (Фото: chesno.org)

Володимир Тимофійович Кияшко не є професійним екологом. Він кандидат технічних наук, доцент кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті". Керував ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.