На популярному українському курорті сталася страшна трагедія (відео)

Швидка допомога (Ілюстративне фото РБК-Україна)

У Затоці на пішохідному переході автобус збив чоловіка

На відомому курорті Одеської області - Затоці сталася трагедія. У лікарні помер чоловік, на якого наїхав на автомобіль в районі станції Лиманська. Аварія сталася 26 серпня. Тоді мікроавтобус наїхав на чоловіка-дачника, який намагався перейти дорогу по пішохідному переходу. Про це пише "Думская".

Чоловік від удару отримав серйозні травми, у момент зіткнення з авто, його відкинуло на кілька метрів. На жаль, лікарі не змогли його врятувати, і через 10 днів він помер у лікарні.

Наголошується, що водій мікроавтобуса був абсолютно тверезий. Він залишався на місці ДТП до приїзду патрульної поліції.

В мережі опублікували момент аварії, який зняв відеореєстратор.

Відео: Момент аварії (YouTube)

В коментарях люди обурюються з приводу даного інциденту. Вони обурені бездіяльністю поліції курортного селища.

Це пі*дець. Там в районі того переходу всі носяться як очманілі, дорогу х*ен перейдеш. Ні, щоб за 20 метрів лежачого поліцейського зробити. Зате наша доблесна міліція замість того, щоб зробити якісь превентивні заходи, стоїть через 500 м. біля Аквапарку і гальмує всіх,кому не ліньки під незрозумілими приводами. Курортна, бл*, поліція. Навіть рапорт написати їм лінь.

Сподіваюся водія накажуть його ж "кенгурятником".

Тварюка з кенгурятником.

Скріншот коментарів (dumskaya.net)

Як ми раніше писали, у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області вводять карантин на два місяці.

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