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На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП (видео)

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 17:45
На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП (видео)
Скорая помощь (Иллюстративное фото РБК-Украина)

В Затоке на пешеходном переходе автобус сбил мужчину

На известном курорте Одесской области - Затоке произошла трагедия. В больнице умер мужчина, на которого наехал на автомобиль в районе станции Лиманская. Авария произошла еще 26 августа. Тогда микроавтобус наехал на мужчину-дачника, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Об этом пишет "Думская".

Мужчина от удара получил серьезнейшие травмы, в момент столкновения с авто, его отбросило на несколько метров. К несчастью, врачи не смогли его спасти, и через 10 дней он скончался в больнице.

Отмечается, что водитель микроавтобуса был абсолютно трезв. Он оставался на месте ДТП до приезда патрульной полиции.

В сети опубликовали момент аварии, который снял видеорегистратор.

Видео: Момент аварии (YouTube)

В комментариях люди негодуют по поводу данного инцидента. Они возмущены бездействием полиции курортного поселка.

  • Это пи*дец. Там в районе того перехода все носятся, как угорелые, дорогу х*ен перейдешь. Нет, чтобы за 20 метров лежачего полицейского сделать. Зато наша доблестная милиция вместо того, чтобы сделать какие-то превентивные меры, стоит через 500 м. возле Аквапарка и тормозит всех ,кому не лень под непонятными предлогами. Курортная, бл*, полиция. Даже рапорт написать им лень.
  • Надеюсь водилу отымеют его же "кенгурятником".
  • Тварь с кенгурятником.

На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП (видео)Скриншот комментариев (dumskaya.net)

Как мы ранее писали, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области вводят карантин на два месяца.

Читайте также, как на известном курорте в Турции жестоко убили украинку (фото).

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