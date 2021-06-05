Відпочинок з дітьми за кордоном: які документи будуть потрібні в 2021 році

Настало літо, і пора відпусток і у дітей скоро настають канікули. Батьки починають планувати відпочинок з дітьми й, хоча кордони повноцінно ще не відкрилися, варіанти подорожей за кордон вже з'явилися.

Як не закінчити поїздку на митниці через проблеми з документами, розповів кандидат юридичних наук Григорій Усатий в інтерв'ю для видання " Факти ".

Які потрібні документи для виїзду дитини за кордон

За словами Григорія Усатого, для виїзду за кордон з неповнолітнім потрібен паспорт встановленого зразка. При поїздці тільки з одним батьком, потрібна нотаріальна завірена згода від іншого з батьків. Якщо другий батько іноземець або особа без громадянства, то така згода не потрібна. Однак в такій ситуації має бути підтвердження у вигляді запису про другого з батьків у свідоцтві про народження дитини.

Без нотаріально завіреної згоди другого з батьків кордон можна перетнути тільки для тимчасового виїзду строком до одного місяця. Але для цього знадобиться рішення суду або органу опіки та піклування. У документах має бути вказано місце проживання дитини з одним з батьків, який і збирається в поїздку.

Закордонні паспорти зараз видають всім дітям, незалежно від віку. Термін дії такого паспорта становить 4 роки, після 16 років – видається на 10 років. В деякі країни можна подорожувати тільки при наявності ID-паспорта, який видають в Україні з 14 років.

З 16 років громадяни України мають право на вільний самостійний виїзд за межі України, тобто – дозвіл від другого з батьків вже не знадобиться.

Коли дозвіл від другого з батьків не потрібно

Якщо є рішення суду або висновок органів опіки та піклування про місце проживання дитини з тим батьком, який збирається в поїздку.

Відносно батька не застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною і про усунення перешкод у побаченні з ним.

Термін поїздки не перевищує один місяць

Мета поїздки - лікування, навчання, участь дитини в змаганнях, фестивалях, виставках, олімпіадах і конкурсах, оздоровлення та відпочинок дитини за кордоном, в тому числі й в складі організованої групи дітей.

Інформування другого з батьків, який не ухиляється та належним чином виконує батьківські обов'язки – надіславши рекомендований лист про тимчасовий виїзд дитини за межі України із зазначенням мети, держави проходження та терміну перебування.

Термін довіреності може бути різним - від однієї поїздки до декількох. Орієнтовна вартість - 500 гривень.

Хто може виїхати з дитиною за кордон

Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон з обома батьками, з одним з них, але при наявності письмового дозволу від другого, з довіреними особами (в тому числі бабуся і дідусь) – за дорученням від матері та батька.

Як пояснює фахівець, саме відсутність такого дозволу часто стає причиною зіпсованого відпочинку, оскільки батьки забувають оформити його в письмовому вигляді.

Що говорить закон про відсутність другого з батьків або якщо невідомо його місцезнаходження

Згідно із законом, згода другого з батьків потрібна всім дітям, які не досягли 16 років. Однак можна отримати інші документи, якщо немає можливості скласти дозвіл від другого з батьків.