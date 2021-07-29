У відділеннях "Нової пошти" у Києві та Одесі підірвали саморобні бомби: фото з місця НП

Вибух у Києві

Інцидент у столиці стався вранці в Оболонському районі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

На місце події в ТЦ прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній зі скринь поштомату сталася детонація саморобного пристрою на основі піротехнічних виробів.

У Києві стався вибух у поштоматі "Нової пошти" в торговому центрі на Оболоні (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Вибух в Одесі

Як проінформували у відділі комунікації поліції Одеської області, цього ж ранку до них звернулися представники пошти із заявою про те, що виявили пошкоджені дверцята комірки для зберігання посилок в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції разом з працівниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції в ході обстеження об'єкта встановили, що в одній з ящиків поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Залишки від бомбочки відправили на експертизу.

В Одесі в ящику поштомату "Нової Пошти" вибухнув саморобний пристрій (фото: od.npu.gov.ua)

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

За фактом інцидентів і в Києві, і в Одесі, були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Як передає місцеве видання "Думська", вибух прогримів на Миколаївській дорозі, 170а у відділенні "Нової пошти", яке примикає до супермаркету "АТБ".

В Одесі стався вибух у відділенні "Нової Пошти" (фото: dumskaya.net)