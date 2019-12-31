Звільнений з полону моряк сьогодні одружиться на Софійській площі в прямому ефірі

Українські військовополонені моряки і політв'язні Кремля повернулися в Україну 7 вересня. Після звільнення 19-річний моряк Андрій Ейдер відразу ж зробив пропозицію своїй коханій дівчині Марині, яка погодилася вийти за нього заміж. Весілля молодих відбудеться сьогодні ввечері, 31 грудня, на Софіївській площі. Весільну церемонію покажуть у новорічному випуску ТСН.

Історія кохання Андрія і Марини схвилювали багатьох українців. Моряк запропонував дівчині вийти за нього заміж прямо у військовому госпіталі, в який його поклали після полону в РФ. При цьому Андрій попросив своїх батьків купити обручку за чотири дні до обміну військовополоненими. Прохання моряка його батькам передав адвокат.

Програма новин вирішила зробити подарунок молодятам і взяла всі витрати і організацію урочистості на себе. Андрію підібрали костюм, а Марині розкішне плаття.

Святковий випуск ТСН відбудеться 31 грудня о 19:30 на телеканалі 1+1. Під час прямого ефіру закохані обміняються обручками і поєднають свої долі.

Андрій Ейдер з нареченою Мариною

Нагадаємо, що після звільнення Володимир Зеленський у неформальній обстановці зустрівся українськими моряками і членами їх сімей. Під час зустрічі з моряками президент вручив героям спеціальні президентські годинники.