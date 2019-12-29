Барикади та сутички: звільнення "беркутівців" викликало протести в Києві (відео)

Звільнення судом колишніх "беркутівців", яких звинувачують у вбивствах на Майдані в 2014 році, викликало в суспільстві широкий резонанс, і під будівлею Лук'янівського СІЗО в Києві зібралися сотні активістів з метою недопущення їх вивезення. Протестувальники заблокували дорогу сміттєвими баками і перевіряли автозаки. На місце прибули силовики.

Трьох екс-співробітників "Беркута" мають намір включити в списки для обміну полоненими між Україною і угрупованнями "Л/ДНР", який запланований на 29 грудня.

Під будівлею СІЗО активісти також чергують біля інших виїздів. Влаштовані барикади.

Звільнення "беркутівців" - у Києві біля Лук'янівського СІЗО активісти влаштували барикади (Фото: radiosvoboda.org)

Крім того, у Київському апеляційному суді після зміни запобіжного заходу під особисте зобов'язання 5 колишнім "беркутівцям" сталася бійка. Протестувальники вирішили не допустити їх вивезення.

Прокурори заявляють, що тих також включили в список на обмін з бойовиками. Мова йде про Олега Янишевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтура та Олександра Маринченка, яких звинувачують у розстрілі протестувальників під час Революції Гідності.

Відео: Звільнення "беркутівців" в Києві для обміну викликало акції протесту

Сьогодні очікується звільнення близько 200 чоловік з обох сторін. Представники бойовиків заявляють, що в їх списки на обмін були включені 53 людини, а українська сторона підтвердила 87 осіб, яких згодна передати в ОРДЛО.

Відео: Звільнення "беркутівців" в Києві для обміну викликало акції протесту

У процесі обміну можуть бути звільнені ті, кого не вдалося повернути в 2017 році. Йдеться про українців, які перебувають в полоні бойовиків "Л/ДНР" протягом 4 років після боїв у Дебальцевому та Іловайську.