Освіжаючий і насичений літній лимонад: цей незвичайний рецепт вам точно припаде до смаку

Літня спека викликає спрагу і тамувати її тільки водою одноманітно і несмачно. Тому в хід йдуть квас, морс, компоти та лимонади. Найпростіший лимонад - з лимоном, але є і більш цікаві рецепти.
Як приготувати освіжаючий і насичений лимонад - читайте в матеріалі нижче.
Ананас (можна консервований) - 200 г
Базилік червоний / зелений - 5 г
Кокосовий сироп - 40 мл
Сік лимона - 40 мл
Мінеральна вода - 400 мл
Ананас почистити та перебити блендером до однорідного пюре. Можна подрібнити разом з базиліком відразу - отримаєте більш насичений смак.
Можна використовувати й ананас, консервований шматочками у власному соку. Тільки вибирайте той, в якому при виготовленні не додавали цукру або ж його зовсім небагато.
Візьміть графин для напоїв і на дно покладіть лід. Долийте туди 40 мл соку лимона, 40 мл кокосового сиропу, а потім викладайте пюре з ананасів.
Далі доливайте потроху мінеральну воду та акуратно розмішуйте коктейльної ложкою. Листя базиліка можна додати безпосередньо при змішуванні інгредієнтів, а можна подрібнити їх блендером.
Замість базиліка можна взяти листя м'яти - смак буде дещо інший, але теж дуже приємний. Кокосовий сироп можна замінити будь-яким іншим. Наливати напій в стакани потрібно через сито.
До речі, раніше ми писали про те, які продукти допоможуть пережити сильну спеку.
А також розповідали, що вчені назвали основну користь коньяку.