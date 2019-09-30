Обережно! Підлітки запустили страшний флешмоб: постраждала дитина

В Україні з'явилася небезпечна гра, схожа на небезпечну гру "Синій кіт". Основне завдання цієї гри – флешмоб, який запущений серед українських підлітків. Він називається #Firechallenge – підпали друга. Як повідомили в поліції, цей флешмоб починає набирати популярність, і підлітки влаштовують самопідпали або підпалюють своїх друзів.

Як розповів прес-секретар Державної Служби Надзвичайних ситуацій в Черкаській області Костянтин Проценко, жертвою цього моторошного флешмобу стала 11-річна дівчинка.

Її рідний, 10-річний брат, вирішила взяти участь у флешмобі "Підпали друга" і влаштував спалення власної сестри. Дівчинку від загибелі врятував випадковий перехожий, який вмить зреагував на те, що відбувається і прийшов на допомогу.

На місце події була викликана швидка медична допомога та дитина була госпіталізована в 1-шу міську лікарню. Лікарі діагностували у дівчинки важкі опіки верхньої частини тулуба.

Даний флешмоб дуже небезпечний, і фахівці просять провести з дітьми профілактичні бесіди, аби уникнути повторення нещасного випадку.

Раніше ми розповідали, що у соціальних мережах почала поширюватися небезпечна гра для підлітків "Прірву на 24 години". Діти зникали з дому на добу, вимикали телефон і не повідомляли про своє місцезнаходження.