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У Німеччині шахраї намагалися вкрасти "антикризові гроші" для підприємців

Новини » Економіка     13.04.2020 - 08:08
У Німеччині шахраї намагалися вкрасти "антикризові гроші" для підприємців
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Кібератаку шахраї здійснили на сторінку міністерства економіки

У Німеччині кібершахраї намагалися з веб-сторінки міністерства економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія вкрасти гроші, призначені на допомогу підприємцям. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що йдеться про гроші, які німецький уряд виплачує підприємцям у зв'язку коронавірусною кризою. Так, перехопити фінансову допомогу кіберзлочинці мали намір за допомогою сфальшованої сторінки.

Минулої середи була виявлена фейкова веб-сторінка мінекономіки, котра виявилась точною копією справжнього сайту. Підприємці заходили на фейкову сторінку, на котрій опубліковано формуляр-запит для отримання фінансової допомоги.

"Прохачі допомоги залишали в анкеті свої персональні дані зі вказівкою банківських рахунків, на які могли бути переказані кошти від уряду", - повідомляє DW.

Після цього шахраї планували використовувати ці дані, подаючи ці запити через справжню сторінку, вказуючи сфальшовані банківські рахунки. Тим часом справжня сторінка міністерства економіки була заблокована через спроби фішингу тієї ж фінансової допомоги для підприємців.

"Фальшивий сайт перебуває на сервері в США, а заявник ховається за службою анонімізації в Панамі. Слідчі Центру протидії кіберзлочинності поліції Північного Рейна-Вестфалії намагаються видалити фальшиву сторінку з мережі. Найімовірніше, злочинці хотіли скористатися великодніми канікулами для своєї афери", - зазначили в DW.

Тим часом виплати екстреної допомоги для німецьких підприємців призупинено.

Нагадаємо, через карантин в Україні уряд і Національний банк підготували дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу.

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