Обережно, шахраї: аферисти придумали новий спосіб дурити українців у мережі

Шахраї в Україні (фото: РБК-Україна)

Шахраї виманюють гроші у довірливих людей на сайті безкоштовних оголошень

Шахраї в Україні придумали новий спосіб обдурювати довірливих людей. Так, на сайті безкоштовних оголошень аферисти пропонують придбати смартфони за дуже низькою ціною. Далі діють за такою схемою: людина повинна замовити телефон з доставкою, але попередньо сплативши повну суму покупки на картку шахрая. Звісно, після отримання грошей зловмисник зникає, а довірливий клієнт залишається без грошей і покупки. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Також автор посту прикріпив скріншоти з нібито листування продавцем телефону, щоб люди могли бачити за якою схемою діють обманщики.

Скріншот листування з шахраями (Київ Оперативний)

У коментарях користувачі відреагували на нову схему обману.

Там ще повно таких , які iqos продають за 800-1000 грн, ціна якого 3000))) беруть передоплату у 100 грн, навіть дають посилання на лівий магазин в Instagram і пропадають )))) Замовляти тільки через олх доставку і все! Панночка мені прислала 10 фото листувань і тд, що вона не шахрайка , зате активувати кнопку олх доставка - відмовилася ))

OLX - це суцільне на...лово, там вже нічого нормального немає і не буде, один гній .

Ну так дешевше хочеш ж.

Для мене ОLX в загалі суцільна афера. Там тільки 30 відсотків нормальних користувачів.

Ніколи не переведуться л*х. Люди які ведуться на низьку ціну.

Якщо ціна нижче середньої мінімум на 20-30% , тим більше на товар, який користується попитом, то я ніколи не буду витрачати свій час

Скріншот коментарів (Київ Оперативний)