Осторожно, мошенники: аферисты придумали новый способ дурачить украинцев в сети

Мошенники в Украине (фото: РБК-Украина)

Мошенники выманивают деньги у доверчивых людей на сайте бесплатных объявлений

Мошенники в Украине придумали новый способ одурачивать доверчивых людей. Так, на сайте бесплатных объявлений аферисты предлагают купить смартфоны по очень низкой цене. Далее действуют по такой схеме: человек должен заказать телефон с доставкой, но предварительно оплатив всю сумму покупки на карту мошенника. Естественно, после получения денег злоумышленник исчезает, а доверчивый клиент остается без денег и покупки. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Также автор поста прикрепил скриншоты переписки с якобы продавцом телефона, чтобы люди могли видеть по какой схеме действуют обманщики.

Скриншот переписки с мошенниками (Киев Оперативный)

В комментариях пользователи отреагировали на новую схему обмана.

Там еще полно таких , которые iqos продают за 800-1000 грн, цена которого 3000))) берут предоплату в 100 грн, даже дают ссылку на левый магазин в Инстаграм и пропадают )))) Заказывать только через олх доставку и все! Барышня мне прислала 10 фото переписок и тд, что она не мошенница , зато активировать кнопку олх доставка - отказалась ))

OLX - это сплошное на...лово, там уже нормального ничего нет и не будет, один гной .

Ну так дешевле хочешь ж.

Для мене ОLX в загалі суцільна афера. Там тільки відсотків 30 нормальних користувачів.

Никогда не переведутся л*х. Люди которые ведутся на низкую цену.

Если цена ниже средней минимум на 20-30% , тем более на товар который пользуется спросом, то я никогда не буду тратить свое время.

Скриншот комментариев (Киев Оперативный)