Осторожно, мошенники: аферисты придумали новый способ дурачить украинцев в сети

Мошенники выманивают деньги у доверчивых людей на сайте бесплатных объявлений
Мошенники в Украине придумали новый способ одурачивать доверчивых людей. Так, на сайте бесплатных объявлений аферисты предлагают купить смартфоны по очень низкой цене. Далее действуют по такой схеме: человек должен заказать телефон с доставкой, но предварительно оплатив всю сумму покупки на карту мошенника. Естественно, после получения денег злоумышленник исчезает, а доверчивый клиент остается без денег и покупки. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Также автор поста прикрепил скриншоты переписки с якобы продавцом телефона, чтобы люди могли видеть по какой схеме действуют обманщики.
Скриншот переписки с мошенниками (Киев Оперативный)
В комментариях пользователи отреагировали на новую схему обмана.
Скриншот комментариев (Киев Оперативный)