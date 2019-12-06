Шахраї придумали новий спосіб викрадати авто: як не стати жертвою

Шахраї придумали новий спосіб викрадати авто (Фото: колаж РБК-Україна)

Водіям дали поради, як не "потрапити на вудку" викрадачів

В Україні шахраї придумали черговий спосіб обманювати водіїв та викрадати автомоблі. Зловмисники зупиняють машини і просять довірливих автовласників підвезти, після чого в салоні присипляють за допомогою наркотику.

Найчастіше ризику піддаються таксисти. Так, днями в Києві злочинці викрали легковик, пригостивши водія таксі кавою зі снодійним. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Чоловік 3 грудня днем підвозив двох людей, які попросили зупинитися, щоб купити каву. Потім пасажири пригостили і водія, а далі поїхали за маршрутом, при цьому один з них вийшов з транспорту і нібито пішов у справах.

"У цей момент у водія почав пропадати зір і, після уколу чогось у шию, він втратив свідомість. Водій прокинувся в районі Боярки, де його намагалися привести до тями небайдужі люди", - йдеться в публікації.

У таксиста вкрали гроші, документи, паспорт, особисті речі, водійське посвідчення і викрали автомобіль Toyota (номери AA5918IE) 2009 року випуску.

Про ситуацію розповів пасинок водія таксі, який також опублікував фото викраденого легковика і звернувся по допомогу - якщо хтось побачить авто на вулиці.

Шахраї присипляють водіїв і викрадають автомобілі (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі активно почали обговорювати подію иа розповіли про інші випадки нападів на водіїв та як шахраї викрадають авто. Також українці настійно не рекомендують нічого не брати з їжі або напоїв, якими пригощають пасажири.

Злочинці вже заздалегідь були готові до цього, не було б кави, був би укол і зашморг, не спрацювало б це - застосували б ще гірший засіб. Довірливість і необачність зробили свою справу. Слава Богу, що живий водій, а нам ще один життєвий урок.

Тут хоч кава і слава Богу живий залишили. Буквально вчора дивилася сюжет на ICTV, але там більше недбалість. Дівчина-таксистка поїхала в ніч із двома чолов'ягами в інше місто. Звичайно ж із сумним кінцем. Аж мурашки по шкірі.

Машина і речі, це все наживне і порівняно з життям нічого не варті. Якщо "копи" добре спрацюють, зараз скрізь камери, то знайдуть машину. Але і ви не відставайте від них, постійно нагадуйте про себе.

Слава Богу, що взяв грошима.

Кожен таксист знає що брати частування від пасажирів не можна!

Це стара схема.... про таке чув ще в 90-ті... тільки тоді мого знайомого намагалися почастувати пляшкою коли... зупинили біля ларька, купили кілька пляшок коли, однією пригостили його, але його насторожило, що пробка на пляшці була вже відкручені раніше, і він зробив дуже маленький ковток... почав виїжджати за місто (туди було замовлення) і коли відчув запаморочення, що починає відключаться, йому пощастило, побачив даішників, просто на повільній швидкості врізався в авто ДАІ, щоб привернути увагу... Потім суди, експертизи, до речі, вдалося навіть залучити "пасажирів"... Але там обійшлося всього умовними термінами.... начебто відкупилися якось....

Ну скільки вже було сказано і написано, що не потрібно тягнути до рота все, що завгодно, тим більше від чужих людей....

Не було б кави, був би інший спосіб, про що ви говорите? Легко сказати, треба дивитися, кого береш, а якщо вони на вигляд нормальні люди, не обдовбані ж наркоши. А відокремити перегородкою водія - це варіант, але нездійсненний.

Шахраї присипляють водіїв і викрадають автомобілі (Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ)