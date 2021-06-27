Як залишатися молодим навіть у 50: корисні поради

Молодість людини визначається не лише через вік у паспорті, а й через стан організму. Фахівці кажуть, що можна відчувати себе на 20 в 50 років.

Як залишатися молодими якомога довше?

Як розповіли спеціалісти, необхідно якомога більше фізичної активності. Зарядіть свій організм – гуляйте, бігайте, танцюйте, займайтеся фізичними вправами.

Якщо людина веде малорухливий стан життя, багато сидить, то її організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м'язи і кістки. Усе це має негативні наслідки для здоров'я. А саме від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів. Медики радять не нехтувати активним способом життя та заняттям спортом.

Фото: спорт допоможе зберегти молодість (pexels)

Окрім того, потрібно приділити увагу збалансованому харчуванню. Здоровий раціон та "адекватні" порції їжі творять диво з організмом. Він вам віддячить довголіттям.

Аби підтримувати енергетичний баланс та не набрати зайву вагу, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Споживайте переважно натуральні рослинні продукти, багаті на харчові волокна, які містять значно меншу кількість калорій (1,5 ккал – 2,5 ккал/г) у порівнянні з обробленими.

Обирайте продукти з низьким вмістом цукру, жиру та відповідно до незначної енергетичної щільності.

Споживайте напої, які не містять калорій. Обмежте вживання соків менше ніж 200 мл на день.

Регулярно (принаймні раз на тиждень) зважуйтесь та контролюйте свою вагу.

Щодня займайтесь фізичними вправами, щонайменше 30 хвилин.

Фото: як зберегти молодість надовше (pexels)

Також необхідно не забували про повноцінний сон, який критично важливий для здоров'я. Проблеми зі сном можуть призвести до набору ваги, проблем з серцем та навіть депресій.

Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

діабету;

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску;

збільшення ваги та ожиріння;

порушення імунної системи;

погіршення психічного здоров'я, депресії.

Фото: повноцінний сон допоможе зберегти молодість (pexels)

У МОЗ додають, що недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок.