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Євробачення 2020 можуть скасувати через коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 16:58
Євробачення 2020 можуть скасувати через коронавірус
Ілюстративне фото (fleep)

Зазначається, що в разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, то будуть "вжиті альтернативні заходи"

У зв'язку зі спалахом коронавірусу проведення конкурсу Євробачення 2020 в Нідерландах під загрозою зриву. Про це повідомляє Billboard.

Так, представники Європейського мовного союзу, міжнародного організатора конкурсу, не будуть присутні на зустрічі делегатів Євробачення з 41 країни-учасниці 9 березня із-за заборони на поїздки, яка була введена після того, як в одного з працівників виявили коронавірус.

"Європейський мовний союз продовжує стежити за ситуацією та оцінювати потенціал впливу коронавірусу на конкурс", - зазначили в організації.

Також зазначається, що в разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, то будуть вжиті альтернативні заходи".

В Нідерландах офіційно підтверджені понад 80 випадків захворювання коронавірусом.

Зазначимо, вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавірусу на світову економіку. Зокрема, вчені прогнозують втрату глобального ВВП в розмірі 2,4 трлн доларів, з передбачуваним числом загиблих в 15 млн осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили в Словаччині.

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