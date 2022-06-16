Остапчук натякнув, чому екс-дружина не дає спілкуватися з дітьми: "живе, щоб помститися"

Ведучий Володимир Остапчук розповів, що вже більше 100 днів не бачив своїх дітей і не спілкувався з ними, так як колишня дружина Олена Войченко не дозволяє. Вона відвезла їх до Канади і не дає поговорити з татом навіть по телефону.

В інтерв'ю "Слава +" шоумен висловив свої припущення про причини такої поведінки екс-дружини і поділився, як планує змінити цю ситуацію.

Володимир вважає, що Олена не дає йому бачитися з дітьми і мстить через те, що сама не влаштувала особисте життя.

"Складне питання. Думаю, що це, по-перше, її невлаштованість в особистому житті. Тому що я просто знаю історії, коли жінки налагоджують своє особисте життя, вона відразу починає жити своїм життям. Зараз вона живе життям, щоб помститися колишньому чоловікові. Ну і образа", - зазначив ведучий.

За словами Остапчука, він вже мільйон разів просив вибачення у колишньої дружини за те, що сталося між ними, але вона не йде на це.

"Я не думаю, що це колись спрацює. Це складний випадок, тому що мені "пощастило". Є ж жінки адекватні, які хоча б на час війни відсувають всі ці образи... Мені дивно, чому вона ображена, адже спочатку в інтерв'ю вона розповідала, що вона сама мене кинула і сказала збирати валізи. П'ять місяців все було нормально, потім ми не домовилися про гроші, і пішла помста", - розповів чоловік.

Зараз його дочка Емілія і син Еван разом з мамою знаходяться в канадському Торонто. Володимир зміг побачити дітей лише одного разу, коли вони перетинали західний кордон України через кілька днів після початку війни. При цьому він був не проти їх виїзду і навіть написав дозвіл від руки.

Однак тепер уже більше трьох місяців він ніяк не спілкувався з ними - Олена не дає йому навіть поговорити з малюками по телефону.

"Вже 105-й день. Хоча дзвоню по телефону щовечора. Моя колишня дружина або не відписує, або відписує свої стандартні тексти про те, що ти не маєш права бачитися з дітьми, навіщо ти потрібен... після війни розберемося", - прокоментував Остапчук.

Ведучий боїться, що і після війни не побачить своїх дітей, хоча у нього є на це всі права. Він навіть міг би змусити їх повернутися в Україну, однак не планує цього робити, адже війна ще йде.

"Я вже спілкувався з юристами. Я виграв суд. Суд мені призначив два обов'язкові дні на тиждень на те, щоб я проводив час з дітьми. Це середа або неділя. Я до війни два, три тижні це робив. Є процедура, можна їх примусово змусити повернутися в Україну, але який дурний батько так вчинить, коли ракети над головами літають", - пояснив Володимир.

Тому він розглядає варіант полетіти в Канаду і там вже зустрітися з дочкою і сином.

"Є два механізми. Перший, ти повертаєш дітей в Україну, відкриваєш кримінальне провадження. А другий, я думаю, більш реалістичний, якщо вони не повернуться, то поїхати в Торонто і там з ними бачитися. Тому що це рішення українського суду", - розповів ведучий.

Володимир Остапчук з донькою і сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)