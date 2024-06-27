Актер Юрий Фелипенко признался, не пожалел ли о добровольном решении пойти в армию

Актер Юрий Фелипенко - в числе тех звезд, кто добровольно вступил в ряды войска и стал на защиту родной страны. В апреле этого года актер начал службу в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Звезда украинских сериалов и фильмов признался, не пожалел ли о своем решении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для "Коротко про".

Как Фелипенко комментирует свою службу

31-летний мужчина говорит, что решение отправиться на фронт было для него вполне взвешенным и правильным. Он объясняет, что не привык быть в числе тех, кого к чему принуждают, а потому решился сам на смелый шаг. Сейчас, как признается звезда, он чувствует себя на своем месте.

"Я - из тех людей, которые не любят, когда их к чему-то принуждают. Поэтому и сделал первый шаг сам. Сейчас чувствую себя на своем месте. Кстати, когда уже проходил учения, узнал, что мне в театр пришла повестка", - говорит. Фелипенко.

Юрий Фелипенко присоединился к армии в апреле этого года (Фото: instagram.com/y.felipenko)

Более того, оказывается, Юрий наведывался в военкомат еще в начале полномасштабной войны, однако тогда получил отказ.

"Морально я был готов идти еще в начале полномасштабной войны. Но тогда меня не взяли. Когда пришел в военкомат, мне сказали: "Иди погуляй, ты актер, что тебе здесь делать". Прошло два года, и ребят надо менять, надо осваивать новые знания", - вспоминает он.

Звезда сериалов "Обещание Богу" и "Цвет страсти" также поделился, что продолжает проходить военные учения. Однако признается, что уже принимал участие непосредственно в боевых действиях.

"После базовой общевойсковой подготовки, а это общие знания по технике передвижения, стрельбе, маскировке и так далее, чуть больше трех недель проходил конкретную специальную подготовку. А поскольку я мог выбирать, кем буду в армии, то занимаюсь конкретно своим делом и учусь. А учения здесь постоянные. То есть это не значит, что я три недели или месяц поучился и теперь выезжаю только на боевые", - объясняет защитник.

"Мы учимся каждый день. Нет такого, что я отработал несколько дней, а потом лежу и отдыхаю. Конечно, отдохнуть дают, но каждый день мы усваиваем какую-то новую информацию, новые методички. Что касается непосредственно боевых действий, то я уже брал в них участие", - также отмечает он.

Актер со своими побратимами (Фото: instagram.com/y.felipenko)

Имел ли военный опыт и почему ранее не решался пойти в армию

Фелипенко не скрывает, что в прошлом вообще не имел опыта в военном деле. Он заявляет, что до полномасштабной войны его совершенно не интересовала служба. В 2014 году, когда стал задумываться об этом, понимал, что ему не хватает сил и смелости мобилизоваться. Но с началом великой войны мнение актера по этому поводу изменилось.

"Видимо, был еще слишком зеленым. А уже когда началась такая широкая и ужасная агрессия со стороны под...ов, то понял, что рано или поздно мы все будем там. Так что лучше самому сделать свой выбор, чем тебя где-то загребут и отправят кто знает куда", - говорит военнослужащий.

Мужчина сменил актерскую деятельность на военную (Фото: instagram.com/y.felipenko)