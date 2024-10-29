Остап Ступка подтвердил роман с младшей на 35 лет избранницей: что о ней известно

Так Ступка и его молодая любимая появились вместе на открытии международного кинофестиваля "Молодость".

В интервью артист подтвердил, что у него действительно романтические отношения с Маргаритой. Актер также рассказал, что они познакомились благодаря совместной работе в киевском театре имени Франко.

Остап Ступка и Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Впрочем, больше деталей о своей личной жизни раскрывать не стал, поскольку обычно не любит обсуждать такие вещи публично.

"Да. Но я не люблю об этом рассказывать. Ну зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", - поделился Остап.

Остап Ступка и Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Таким образом, Ступка подтвердил, что развелся с третьей женой Дарьей. Точная дата их разрыва остается неизвестной, однако это произошло уже во время полномасштабной войны.

Несмотря на это, знаменитость заявляет, что сейчас чувствует себя счастливым и с оптимизмом смотрит в будущее.

"Ой, не буду вам ничего об этом рассказывать. Ну а чего нет? Жизнь продолжается!", - сказал актер.

Остап пока что не планирует жениться на своей девушке. Актер открыто признает, что не задумывается о четвертом браке, поскольку уже имеет достаточно много опыта в этом вопросе: "Не знаю, честно. У меня столько этих браков было!".

Остап Ступка и Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Что известно о Маргарите Ткач

Как сообщают СМИ, театроведу всего 22 года, в ноябре исполнится 23. Она рассказывала на своей странице в Instagram, что ее статьи выходят в издании "Украинский театр".

Также девушка отметила, что будет отвечать за работу сайта этого издания, выступая в качестве редактора: "Сейчас в основном работаю над запуском сайта и работой соцсетей".

Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)

Личная жизнь Ступки

Актер был в браке трижды. Первой его женой была Татьяна Каплина, подарившая ему сына Дмитрия. Во второй раз актер вступил в брак с женщиной по имени Устина, с которой воспитывал сына Богдана и дочь Устину. Его третьей избранницей стала студентка Дарья, младше артиста на 20 лет. В этом браке детей у Ступки нет.

Остап Ступка с экс-женой Дарьей (фото: facebook.com/ostap.stupka)