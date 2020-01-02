Залишаться без пенсій: названі категорії, яким у 2020 році не дадуть виплати

Пенсії в Україні будуть виплачуватися не всім категоріям. Жителі ОРДЛО поки не будуть отримувати виплати. Вирішення цієї проблеми пов'язане з процесом деокупації. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що жителі окупованого Донбасу зможуть отримувати виплати після звільнення цієї території від окупантів.

"Для ЄС виплата пенсій на окупованій території – це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони так само розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інше – це мати технічну можливість і можливість в плані безпеки. Зараз, в нинішній реальності, таких можливостей немає", – сказав Кулеба.

За словами віце-прем'єра, коли на окупованому Донбасі запрацює Пенсійний фонд та платіжні системи, тоді можна буде запускати процес виплат.

"Тому рішення цієї проблеми безпосередньо пов'язане з процесом деокупації. Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи – можна буде рухатися далі", – резюмував Кулеба.