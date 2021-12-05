"Зупинився час": житель Києва жахнув станом доріг (фото)
У селі Жуляни, яке знаходиться в Києві, показали жахливий стан доріг. Тут біля житлових будинків скрізь величезні ями, в які набивається багато води і сльоти.
Відповідні фотографії з вулиці Шевченка опублікував Андрій Орленко на своїй сторінці в Facebook.
"У Києві існує свій Бермудський трикутник - місце, де зупинився час... Фотографіями дуже складно передати який тут трешак на дорогах, далі вглиб все те ж саме і навіть гірше", - написав Орленко.
Дороги в селі Жуляни (фото: facebook.com/andrii.orlenko)
Він також зазначив, що, напевно, багато тут, хто тут сам їздив, щоб об'їхати пробки на кільцевій дорозі.
Дороги в селі Жуляни (фото: facebook.com/andrii.orlenko)
"Місцеві довгожителі бачили і нюхали свіжий асфальт ще за часів "совка", і всі ті блага цивілізації прийшли сюди, коли будувався Жулянський шляхопровід... Що Жулянський шляхопровід, що дорога вздовж вулиці Нова - все це об'єкти незавершеного будівництва... " - додав Андрій.
Дороги в селі Жуляни (фото: facebook.com/andrii.orlenko)
Користувачі мережі прокоментували його пост.
- Такою низькою машиною, як ця BMW, там їхати дуже небезпечно. Краще джип;
- І на джипі складно їхати, глибокі ями і їх багато. Одного разу з товаришем там їхали.
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