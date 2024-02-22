Последнее Полнолуние зимы осчастливит хорошими новостями три знака Зодиака

Последнее Полнолуние этой зимы, которое наступит уже 24 февраля, сделает представителей трех знаков Зодиака самыми счастливыми. Они смогут услышать хорошие новости и понять, что счастье уже на пороге их дома.

Кому повезет в Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Козерог

Порой вам кажется, что Вселенная к вам несправедлива. Однако теперь вы сможете понять, что не зря вышли из зоны комфорта. Полнолуние поможет вам решиться на глобальные перемены.

Однако вам не стоит ждать толчка, начинайте действовать самостоятельно. Отбросьте сомнения и знайте, что последнее зимнее Полнолуние поможет вам сделать правильный выбор и забыть о грусти. Вас ждут лишь хорошие новости.

Дева

Ваш мир больше никогда не станет прежним. Пришло время обдумывать каждый шаг и принимать все вызовы. Полнолуние позволит вам открыть новые маршруты и найти очень интересные перспективы.

Не теряйте надежду и знайте, что в ближайшее время вас точно порадуют отличными новостями. Начинайте новую и счастливую жизнь, а плохие мысли стоит гнать прочь.

Телец

Порой вам кажется, что какие-то препятствия не дают двигаться вперед. В Полнолуние вы узнаете, что именно мешало вам на пути к счастью. Постарайтесь переоценить все вокруг, в одной из сфер вы сможете найти то самое проблемное место.

Переживать не стоит, после 24 февраля в вашей жизни начнется максимально благоприятный период. Хорошие новости дадут вам веру в свои силы, готовьтесь к счастливым событиям.