Последнее Полнолуние этой осени осчастливит сразу пять знаков Зодиака. Кто в списке

Последнее Полнолуние этой осени, которое наступит уже 15 ноября, будет щедрым на сюрпризы. Представители пяти знаков Зодиака получат редкий шанс на счастье.

Весы

Это Полнолуние, которое, к слову, будет еще и Суперлунием, накалит ситуацию до предела. В воздухе будет витать напряжение, но только так вы сумеете начать новую жизнь. Вас ждет новая глава, в которой не будет места грусти и проблемам. Счастье накроет вас с головой.

Водолей

Это Полнолуние принесет вам невероятные перемены. Настало время невероятных решений, очень смелых и кардинальных. И если в ближайшее время вам предложат начать новую жизнь - соглашайтесь, вы не пожалеете.

Телец

Последнее Полнолуние осени станет началом самого важного периода вашей жизни в этом году. Чудес и неожиданностей будет очень много, какие-то события станут началом чего-то нового, но есть и те, которые позволят вам поставить жирную точку в очень неприятной истории. Все наконец-то наладится.

Овен

Вас ждет невероятных успех. Полнолуние поможет вам сорвать куш и впечатлить всех вокруг. Однако не стоит тратить все деньги, обязательно подумайте о том, как избежать черных дней и не допустить проблем в будущем. Закладывайте фундамент своей счастливой и обеспеченной жизни.

Стрелец

Ближайшее Полнолуние подарит вам очень редкую возможность. Все двери будут открыты, любое желание может сбыться. Однако помните о том, что вам нужно приложить максимум усилий, вы добьетесь успеха, но лениться не стоит.