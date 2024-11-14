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Последнее Полнолуние этой осени осчастливит сразу пять знаков Зодиака. Кто в списке

Четверг 14 ноября 2024 06:24
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Последнее Полнолуние этой осени осчастливит сразу пять знаков Зодиака. Кто в списке Гороскоп на Полнолуние (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последнее Полнолуние этой осени, которое наступит уже 15 ноября, будет щедрым на сюрпризы. Представители пяти знаков Зодиака получат редкий шанс на счастье.

Каким знакам Зодиака сказочно повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People.

Весы

Это Полнолуние, которое, к слову, будет еще и Суперлунием, накалит ситуацию до предела. В воздухе будет витать напряжение, но только так вы сумеете начать новую жизнь. Вас ждет новая глава, в которой не будет места грусти и проблемам. Счастье накроет вас с головой.

Водолей

Это Полнолуние принесет вам невероятные перемены. Настало время невероятных решений, очень смелых и кардинальных. И если в ближайшее время вам предложат начать новую жизнь - соглашайтесь, вы не пожалеете.

Телец

Последнее Полнолуние осени станет началом самого важного периода вашей жизни в этом году. Чудес и неожиданностей будет очень много, какие-то события станут началом чего-то нового, но есть и те, которые позволят вам поставить жирную точку в очень неприятной истории. Все наконец-то наладится.

Овен

Вас ждет невероятных успех. Полнолуние поможет вам сорвать куш и впечатлить всех вокруг. Однако не стоит тратить все деньги, обязательно подумайте о том, как избежать черных дней и не допустить проблем в будущем. Закладывайте фундамент своей счастливой и обеспеченной жизни.

Стрелец

Ближайшее Полнолуние подарит вам очень редкую возможность. Все двери будут открыты, любое желание может сбыться. Однако помните о том, что вам нужно приложить максимум усилий, вы добьетесь успеха, но лениться не стоит.

Напомним, ранее карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которым улыбнется Фортуна.

Помимо этого, недавно астролог рассказала, что Венера устроит сюрприз пяти знакам Зодиака.

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