Остання Повня цієї осені ощасливить одразу п'ять знаків Зодіаку. Хто у списку

Остання Повня цієї осені, який настане вже 15 листопада, буде щедрою на сюрпризи. Представники п'яти знаків Зодіаку отримають рідкісний шанс на щастя.

Терези

Це Повня, яка, до речі, буде ще й Супермісяцем, загострить ситуацію до краю. У повітрі витатиме напруга, але тільки так ви зумієте почати нове життя. На вас чекає новий розділ, в якому не буде місця суму та проблемам. Щастя накриє вас із головою.

Водолій

Це Повня принесе вам неймовірні зміни. Настав час неймовірних рішень, дуже сміливих та кардинальних. І якщо найближчим часом вам запропонують почати нове життя - погоджуйтесь, ви не пошкодуєте.

Телець

Останній Повний місяць осені стане початком найважливішого періоду вашого життя у цьому році. Чудес та несподіванок буде дуже багато, якісь події стануть початком чогось нового, але є й ті, які дозволять вам поставити жирну крапку у дуже неприємній історії. Все нарешті налагодиться.

Овен

На вас чекає неймовірний успіх. Повня допоможе вам зірвати куш і вразити всіх навколо. Однак не варто витрачати всі гроші, обов'язково подумайте про те, як уникнути чорних днів та не допустити проблем у майбутньому. Закладайте фундамент свого щасливого та забезпеченого життя.

Стрілець

Найближчий Повний місяць подарує вам дуже рідкісну можливість. Всі двері будуть відчинені, будь-яке бажання може здійснитися. Однак пам'ятайте про те, що вам потрібно докласти максимум зусиль, ви досягнете успіху, але лінуватися не варто.