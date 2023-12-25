Последнее Полнолуние 2023 года станет тринадцатым: что категорически не стоит делать

Накануне Нового года нас ждет последнее полнолуние в 2023 году. Холодная Луна станет 13 полнолунием в этом году. Астрологи предупреждают, что эмоции будут бить через край, но в семье возможны важные поворотные моменты.

Что нас ждет в полнолуние 27 декабря и что делать категорически нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда придет Полнолуние

Последнее полнолуние 2023 года придет 27 декабря в 02:33 по киевскому времени. В целом влияние полной луны будет длиться с 26 по 28 декабря. Это полнолуние станет в 2023 году тринадцатым.

В южном полушарии оно имеет названия: Клубничная Луна, Медовая Луна, Луна Розы. В Китае - Горькая Луна, в Англии - Луна Дуба, у чероки - Снежная Луна.

27 декабря Луна будет находиться в Раке, а Солнце - в Козероге. Оба эти знака связаны со сферой семьи и дома. На полнолуние могут быть важные моменты в этих сферах, разрешаться какие-то старые конфликты. Также полнолуние повлияет на вопросы жилья и места жительства.

Кроме того, Луна в Раке - это обычно очень эмоциональные и яркие периоды, поэтому стоит проявить осторожность в проявлении чувств.

Что нам принесет Холодное Полнолуние

"Полнолуние в Раке 27 декабря, в знаке силы Луны, активизирует эмоциональную составляющую жизни. Также, за счет возросшей интуиции, помогает открыть "дверь" в новое, благополучно завершив старые дела. Лучшее, что можно сделать в этот период – уделить время семье и ждать своего "звездного" часа", - говорит астролог Марина Скади.

Она отмечает, что Полнолуние на фоне напряженного аспекта ретро Меркурия с Нептуном принесет множество переживаний, противоречивых мыслей, особенно в вопросах выбора - от смены места жительства до планирования будущего своих детей.

Поступки людей будут менее логичны, так как их диктует подсознание. Усилится инстинкт самосохранения, поэтому чувство тревоги будет сопровождать везде и во всем, особенно если это касается вопросов безопасности.

Также будет акцентироваться внимание на внутренних ощущениях и мир будет восприниматься чувствами, а не умом. Люди станут более впечатлительными, ранимыми, возрастет потребность в любви. Обострившаяся проницательность позволит понять то, что пока не проявлено, но уже влияет на развитие тех или иных ситуаций.

"Последние дни 2023 года – это время глубоких раздумий, а любая мелочь может выбить из колеи, нарушить психологический комфорт. Сохранять душевную стабильность при полнолунии в Раке довольно сложно. Желательно все профессиональные дела закончить за несколько дней до полнолуния 27 декабря, поскольку количество служебных конфликтов возрастет в этот период", - рекомендует астролог.

Полнолуние в Раке несет в себе энергию перемен. Благоприятствует улучшению супружеских отношений, сближению партнеров.

Это хорошее время для обсуждения наболевших вопросов, но без резких слов, проявлений грубости. Не нужно притворяться, придумывать что-то необычное, так как искренность и простота поможет произвести хорошее впечатление на другого человека, добиться его симпатии.

Что нельзя делать в полнолуние

Это полнолуние будет неблагоприятным в сфере финансов, так как траты будут зависеть от внутреннего состояния. Под воздействием эмоций есть риск приобрести то, что не пригодится или вложить средства в невыгодную сделку. Тем более, что полнолуние приходится на фазу ретроградности Меркурия.

Также не стоит:

Ругаться, провоцировать или развивать конфликты, выяснять отношения

Начинать новые дела, запускать проекты

Принимать важные решения, которые касаются настоящего и будущего

Просить повышения зарплаты, увольняться с работы

Менять кардинально имидж

Что можно делать в полнолуние