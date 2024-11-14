Последний удачный день в году. Астролог дала прогноз на 14 ноября и рассказала, что нужно обязательно сделать

В четверг, 14 ноября, наступает последний удачный день года для определенных дел. И потому не стоит упускать возможность добиться успеха.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на 14 ноября и назвала главные правила этого дня.

Прогноз астропогоды на 14 ноября

"Неблагоприятный период для хирургических и стоматологических вмешательств.

Последний день в 2024 году благоприятен для новых дел и важных решений. Возможны посещения парикмахерской. Не рекомендуется голодать, заниматься домашней уборкой и стиркой", - рассказала Соловьева.

"Энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов. Если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы. Полезной будет физическая активность, пассивность нежелательна", - добавила она.

Кроме этого, этот четверг - день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга. Успех принесут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией.

Астролог советует подводить итоги, отслеживать свои мысли, освобождаться от негатива. Сегодня следует провести время в семейном кругу.

Гороскоп на 14 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

14 ноября - четверг, день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Учтите, что до 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - подчеркнула астролог. .

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - добавила она.

Если ваш бизнес связан с юриспруденцией, путешествиями, образованием и наукой, у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации. Также это благоприятное время для тех, кто имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее.