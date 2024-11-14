Останній вдалий день року. Астролог дала прогноз на 14 листопада й розповіла, що треба обов'язково зробити

У четвер, 14 листопада, настає останній вдалий день року для певних справ. І тому не варто втрачати можливість досягти успіху.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на 14 листопада й назвала головні правила цього дня.

Прогноз астропогоди на 14 листопада

"Несприятливий період для хірургічних і стоматологічних втручань.

Останній день у 2024 році, сприятливий для нових справ і важливих рішень. Можливі відвідування перукарні. Не рекомендовано голодувати, займатись хатнім прибиранням і пранням", - розповіла Соловйова.

"Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів. Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. Корисною буде фізична активність, пасивність несприятлива", - додала вона.

Окрім цього, цей четвер - день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку. Успіх принесуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією.

Астролог радить підбивати підсумки, відстежувати свої думки, звільнятися від негативу. Сьогодні варто провести час в родинному колі.

Гороскоп на 14 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

14 листопада - четвер, день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️.

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Врахуйте, що до 4 лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - наголосила астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - додала вона.

Якщо ваш бізнес пов'язаний з юриспруденцією, подорожами, освітою та наукою, то у вас можуть з’явитись шанси на покращення ситуації. Також це сприятливий час для тих, хто має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.