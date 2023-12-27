Последние дни года будут волшебными: кому из знаков Зодиака сказочно повезет

Гороскоп на последнюю неделю до 2024 года, большинство из нас приходят в себя после изнурительного и энергичного праздничного сезона, который мы только что пережили. Однако в воздухе есть магия, которую невозможно отрицать. Некоторые из нас воспользуются этой магией, позволив себе отдохнуть, тогда как другие могут на этой неделе отдать предпочтение интенсивной подготовке к праздникам. Солнце путешествует через Козерога, и это означает, что три счастливых знака зодиака получат все преимущества, которые раздает Вселенная.

Что ждет эти знаки Зодиака в последнюю неделю года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Рак

Эта неделя посвящена партнерству. Ваши связи с окружающими будут укрепляться и эти изменения будут делать вас более счастливыми. Также звезды советуют поехать в романтический отпуск с любимым человеком, поскольку сейчас самое лучшее время для этого.

Если вы сосредоточены на других, а время и романтика вам неинтересна, то звезды также советуют сосредоточиться на себе. Последняя неделя очень удачна для того, чтобы заняться своими хобби и работой. Пора задуматься над своими мечтами и поставить цели на следующий год.

Скорпион

Возможно, может показаться, что эта неделя вас не вознаграждает, потому что вы можете себя чувствовать очень уставшим и изменчивым. Звезды заставляют вас приостановиться и подумать о стабильности своей жизни. Вы можете сейчас не чувствовать вдохновения и сил, но астрологи прогнозируют, что это на время.

Если вы чувствуете себя творческим, то сейчас самое лучшее время, чтобы освободить свои эмоции. Если же вам сейчас трудно делать что-нибудь, то доверьтесь звездам и дайте себе отдохнуть. Эта неделя идеальна, чтобы посвятить время только себе.

Рыбы

Эта неделя идеальна для того, чтобы отпустить прошлое. Звезды советуют освободить пространство для нового, потому что следующий год будет еще более насыщенным, чем этот. Дайте себе разрешение освободить накопившиеся за последние месяцы эмоции, и вы почувствуете себя свободным.

Эта свобода даст вам возможность воспламенить уверенность в себе. Звезды советуют рассказывать о своих мечтах и доверять своим ощущениям. Также планируйте следующий год и ставьте себе цели. Будьте уверены, удача на вашей стороне.